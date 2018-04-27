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Сол Кэмпбелл претендует на пост главного тренера «Ипсвича»
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Сол Кэмпбелл претендует на пост главного тренера «Ипсвича» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл стал очередным претендентом на пост главного тренера «Ипсвича». Как сообщает The Guardian, специалист был рекомендован клубу. В ближайшее время стороны проведут переговоры.
В начале апреля «Ипсвич» остался без тренера, так как с Миком Маккарти расторгли контракт. Ранее сообщалось, что руководство клуба рассматривает Стивена Джеррарда как одного из претендентов на вакантный пост.
После 44-х туров «Ипсвич» занимает 14-е место в Чемпионшипе, имея 56 очков.
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