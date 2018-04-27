Фестиваль «Открытая вода» пройдет в Иркутске 26 мая

В этом году он будет проводиться 26 мая на территории парка «Солнечная дорога» возле ледокола «Ангара».

В рамках фестиваля пройдет турнир водомоторников «Байкальская волна», турнир лесорубов «Золотая щепка», конкурс полевой кухни «Таежный гурман» и турнир по силовому многоборью «Кросс битва». Организаторы также сообщают о запуске фотоконкурса, где победителей выберут в шести номинациях.

В течение дня на территории Фестиваля для детей и взрослых будет организована развлекательная и концертная программа.

Всем желающим принять участие в конкурсных турнирах, предлагают предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Фестиваль «Открытая вода» в 2017 году: