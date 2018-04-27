Ещё
«Арсенал» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 28 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Арсенал» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 28 апреля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Арсенал» Тула
За 3-и тура до окончания чемпионата «оружейники» с 36-ю очками занимают 7-ю строку в турнирной таблице. Они ниже 6-й «Уфы» и выше 8-го «Урала» только по дополнительным показателям.
«Канониры» в последних 5-ти встречах российского первенства смогли выиграть только одну игру. В 25-м туре «пряники» на родной арене одолели «Уфу» со счетом 2:1.
2-а поединка проиграли — в Москве «Динамо» (1:2) и в Краснодаре одноименной команде (0:3). Также 2-а матча свели вничью с «Ростовом» (2:2) и в последнем игровом дне с «Зенитом» (3:3).
В этом сезоне на своем поле подопечные Миодрага Божовича набрали 22-а очка из 36-ти общих. Выиграли 6-ть поединков, 4-е свели вничью и 3-и проиграли, разница мячей — 15:12.
В лазарете команды уже давно находится травмированный полузащитник Александру Боурчану, а хавбек Игорь Горбатенко будет отбывать дисквалификацию.
«Анжи»
Футболисты Вадима Скрипченко находятся выше «Тосно», который расположился в зоне прямого вылета, только по дополнительным показателям. В 27-ми матчах РФПЛ «жёлто-зелёные» заработали 24-е балла.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После домашней победы в 23-м туре над «Тосно» (2:0), «орлы» выдали серию их 4-х поединков без побед. Сначала «Анжи» в гостях расписал мировую с «Краснодаром» — 1:1, а затем проиграл 3-и встречи кряду.
Началась серия из поражений на родной арене в матче против столичного «Спартака» (1:4), потом минимально «жёлто-зелёные» проиграли «Зениту» (0:1) в гостях и с таким же результатом в последнем туре «Уралу» на своем поле.
На выезде в этом сезоне махачкалинцы выиграли только в одной встрече, 4-е раза сыграли вничью и 8-м матчей проиграли, разница забитых и пропущенных — 11:26.
В прошлом сезоне «Арсенал» в Туле обыграл «Анжи» со счетом 1:0, а в первом круге «орлы» одолели «канониров» — 3:2.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка «Арсенал», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,30.
За успех «Анжи» предлагают 3,50, а ничью оценивают с коэффициентом 3,30.
«Канониры» практически решили вопрос сохранения прописки в элите российского футбола и в еврокубки им уже не попасть, поэтому команда в оставшихся матчах будет играть в свое удовольствие.
«Орлы», в отличии от своего оппонента, ведут борьбу с «Тосно» за 14-ю строку, которая позволит команде взять участие в переходных матчах.
Рискнем предположить, что в предстоящем поединке соперники продемонстрируют атакующий футбол и смогут обменяться забитыми мячам.
LiveSport.Ru: последние новости
«Хаддерсфилд» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английского первенства по футболу 28 апреля «Ливерпуль» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу 28 апреля «Рома» — «Кьево». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 28 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную5
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»265
Липницкая удивила откровенным фото11
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Неожиданные показания: Макларен и Родченков поразили суд5
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение