«Арсенал» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 28 апреля

«Арсенал» Тула

За 3-и тура до окончания чемпионата «оружейники» с 36-ю очками занимают 7-ю строку в турнирной таблице. Они ниже 6-й «Уфы» и выше 8-го «Урала» только по дополнительным показателям.

«Канониры» в последних 5-ти встречах российского первенства смогли выиграть только одну игру. В 25-м туре «пряники» на родной арене одолели «Уфу» со счетом 2:1.

2-а поединка проиграли — в Москве «Динамо» (1:2) и в Краснодаре одноименной команде (0:3). Также 2-а матча свели вничью с «Ростовом» (2:2) и в последнем игровом дне с «Зенитом» (3:3).

В этом сезоне на своем поле подопечные Миодрага Божовича набрали 22-а очка из 36-ти общих. Выиграли 6-ть поединков, 4-е свели вничью и 3-и проиграли, разница мячей — 15:12.

В лазарете команды уже давно находится травмированный полузащитник Александру Боурчану, а хавбек Игорь Горбатенко будет отбывать дисквалификацию.

«Анжи»

Футболисты Вадима Скрипченко находятся выше «Тосно», который расположился в зоне прямого вылета, только по дополнительным показателям. В 27-ми матчах РФПЛ «жёлто-зелёные» заработали 24-е балла.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После домашней победы в 23-м туре над «Тосно» (2:0), «орлы» выдали серию их 4-х поединков без побед. Сначала «Анжи» в гостях расписал мировую с «Краснодаром» — 1:1, а затем проиграл 3-и встречи кряду.

Началась серия из поражений на родной арене в матче против столичного «Спартака» (1:4), потом минимально «жёлто-зелёные» проиграли «Зениту» (0:1) в гостях и с таким же результатом в последнем туре «Уралу» на своем поле.

На выезде в этом сезоне махачкалинцы выиграли только в одной встрече, 4-е раза сыграли вничью и 8-м матчей проиграли, разница забитых и пропущенных — 11:26.

В прошлом сезоне «Арсенал» в Туле обыграл «Анжи» со счетом 1:0, а в первом круге «орлы» одолели «канониров» — 3:2.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка «Арсенал», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,30.

За успех «Анжи» предлагают 3,50, а ничью оценивают с коэффициентом 3,30.

«Канониры» практически решили вопрос сохранения прописки в элите российского футбола и в еврокубки им уже не попасть, поэтому команда в оставшихся матчах будет играть в свое удовольствие.

«Орлы», в отличии от своего оппонента, ведут борьбу с «Тосно» за 14-ю строку, которая позволит команде взять участие в переходных матчах.

Рискнем предположить, что в предстоящем поединке соперники продемонстрируют атакующий футбол и смогут обменяться забитыми мячам.