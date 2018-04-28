Божович: у «Арсенала» были лучше моменты, мы заслужили победу

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал домашнюю победу над «Анжи» (2:1) в матче 28-го тура РФПЛ.

«В последние 15 минут мы бросили играть в свой футбол, начали делать длинные передачи. У «Анжи» на замену вышли очень высокие ребята, и у нас возникали проблемы на втором этаже. Слава богу, что выдержали.

Претензии к судьям? Это просто эмоции от игры. Думаю, они хорошо сегодня справились.

Думаю, «Анжи» смог прибавить по ходу матча, потому что у них была очень большая мотивация. Они сегодня играли, чтобы избежать стыков. Наверняка психологически они чувствовали, что им некуда деваться. Чуть придавили нас к своим воротам, но думаю, что лучше моменты были у нас и мы заслужили победу.

После игры никогда ничего не говорю своим подопечным. Все на эмоциях. Когда будет разбор, тогда поговорим.

В этом году команда продвинулась вперёд. Мы находимся на том месте в турнирной таблице, которое, думаю, заслужили», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».