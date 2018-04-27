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«Суонси» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английского чемпионата по футболу 28 апреля
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«Суонси» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английского чемпионата по футболу 28 апреля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Суонси»
После отрезка в восемь матчей со всего одним поражением (средина января — начало марта) «лебеди» поймали спад. Сейчас команда Карлуша Карвальяла имеет серию из шести матчей без побед с учетом игры в Кубке Англии. При этом три поединка «Суонси» проиграл, дважды — разгромно.
Один из позорных результатов случился как раз в прошлом туре. Получить пять голов на «Этихаде», в принципе, не зазорно для команды из нижней части турнирной таблицы. Плохое впечатление произвел настрой команды Карвальяла — очень безвольный и подавленный.
Все прогнозы на АПЛ  За все 90 минут «Суонси» всего раз потревожил Эдерсона, а в среднем владел мячом только 17% игрового времени. С другой стороны, возможно, такое поражение взбодрит «лебедей», и они перестанут корчить из себя раненных. А это очень важно для «Суонси», ведь отрыв от зоны вылета всего четыре очка.
«Челси»
В период с конца января по начало апреля «Челси» одержал всего две победы. Слухи об отставке Конте отвердели и ни у кого больше сомнений не вызывают.
Возможно, именно по причине немного ослабшего давления «аристократы» заиграли раскованнее. Три матча с учетом Кубка Англии — только победы. Пускай трудовые (в один мяч), пускай с нелепыми погрешностями в игре, но победы.
Например, в кубковом матче против «Саутгемптона» (2:0) команда Антонио Конте смогла вовремя перекроить свою игру, ведь стартовый спурт (5 моментов за первые 15 минут, из которых два 100%-ных) себя не оправдал. Потому «синие» поделились мячом (стало по 50% владения, хотя было 60% на 40%) и дважды поймали соперника на желании забить.
Прогноз
Обе команды еще не решили своих задач на сезон — им есть, за что бороться. Однако мы не прогнозируем много физической борьбы. «Челси» — наименее грубая команда АПЛ: в среднем «пенсионеры» получают 1,15 карточки за игру. «Суонси» — третий снизу по этому показателю (1,26 жк за игру).
За последние пять игр «Челси» получил всего три «горчичника» и все — в матче против «Саутгемптона» в АПЛ. Не думаем, что против «Суонси» игроки «синих» будут заряжены «косить» соперника. Потому ставим «Карточки: ИТ2 0-1» за 1,75.
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