Ещё
«Байер» — «Штутгарт». Прогноз и ставки на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги 28 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Байер» — «Штутгарт». Прогноз и ставки на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги 28 апреля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Байер»
«Фармацевты» за 3-и тура до финиша чемпионата расположились на 4-й строке в турнирной таблице. В 31-м поединке они положили в свою копилку 51-н балл. «Байер» опережает 5-й «Хоффенхайм» только на 2-а очка и на 3-и пункта отстает от 3-й «Боруссии Д».
Последние 2-е встречи «аптекари» проиграли с крупным счетом «Баварии» (2:6) на своем поле в полуфинале Кубка Германии и в чемпионате «Боруссии Д» (0:4) в гостях.
В этом сезоне на своей арене подопечные Хейко Херрлиха выиграли в 7-ми поединках, 5-ть игр сыграли вничью и 3-и матча проиграли, разница мячей — 26:16.
В лазарете команды находятся защитник Венделл (24/2), а также полузащитники Арангуис (24/1) и Карим Бельараби (21/1).
«Штутгарт»
«Швабы» после 31-го матча немецкого первенства занимают 10-е место, имея в своем активе 42-а очка. От 6-й еврокубковой строки их отделяет 5-ть баллов.
Все прогнозы на Бундеслигу
Одержав викторию в прошлой игре над «Вердером» (2:0) дома, «автозаводцы» прервали серию без побед, которая составляла 3-и поединка.
В этом отрезке «Штутгарт» сыграл вничью с «Гамбургом» и «Ганновером» на своем поле с одинаковым результатом — 1:1 и проиграл в гостях дортмундской «Боруссии» со счетом 0:3.
Гостевые встречи этого сезона принесли «швабам» 3-и победы, 2-е ничьи и 10-ть поражений, разница забитых и пропущенных — 13:26.
Не помогут в предстоящем поединке защитники Андреас Бек (23/1) и Маттиас Циммерманн (2/0).
В 4-х последних матчах «Байер» на своей арене всегда одерживал победы над «Штутгартом» — 2:1, 2:1, 4:0 и 4:3. Последний раз «фармацевты» теряли очки с «автозаводцами» в Леверкузене в 2012 году (2:2).
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Байера» — 1,43, победа «Штутгарта» — 7,30, ничья — 5,20.
Хозяева должны одержать победу и реабилитироваться за 2-а последних погрома, в которых они пропустили 10-ть голов. К тому же, на кону стоит путевка в Лигу чемпионов.
Но, скорее всего, вряд ли им удастся нанести тяжелое поражение своему сопернику. Поэтому, предлагаем поставить на событие — «Байер» победит и ТМ 3,5 за 1,65.
LiveSport.Ru: последние новости
«Хаддерсфилд» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английского первенства по футболу 28 апреля «Ливерпуль» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу 28 апреля «Рома» — «Кьево». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 28 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную5
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»265
Липницкая удивила откровенным фото11
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Неожиданные показания: Макларен и Родченков поразили суд5
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение