«Боруссия» Д на выезде сыграла вничью с «Вердером»

Дортмундская «Боруссия» не сумела победить «Вердер» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий дортмундского клуба Марко Ройс , отличившийся на 19-й минуте. Хозяева сравняли счёт на последней минуте первого тайма благодаря точному удару полузащитника Томаса Делейни.

«Боруссия», набрав 55 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице немецкого первенства, «Вердер» (38) — на 12-й строчке.