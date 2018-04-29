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«Боруссия» Д на выезде сыграла вничью с «Вердером»
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«Боруссия» Д на выезде сыграла вничью с «Вердером» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Дортмундская «Боруссия» не сумела победить «Вердер» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого мяча стал нападающий дортмундского клуба Марко Ройс, отличившийся на 19-й минуте. Хозяева сравняли счёт на последней минуте первого тайма благодаря точному удару полузащитника Томаса Делейни.
«Боруссия», набрав 55 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице немецкого первенства, «Вердер» (38) — на 12-й строчке.
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