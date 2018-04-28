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«Вердер» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги 29 апреля
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«Вердер» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги 29 апреля 

LiveSport.Ru 55 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
«Вердер»
«Бременцы» имеют преимущество перед зоной вылета в семь очков. За три тура до конца чемпионата это практически гарантия прописки в Бундеслиге на следующий сезон.
За верхние места побороться не удастся, потому вопрос мотивации своих игроков встал перед Флорианом Кохфельдтом очень остро.
Великолепный март сменился усталым апрелем. В прошлом месяце «Вердер» добыл две победы («Кельн» и «Аугсбург», по 3:1) и еще раз сыграл вничью («Боруссия М» 2:2).
Календарь и таблица Бундеслиги
В месяце нынешнем эта игра — последний шанс выиграть, ведь матчи против «Штутгарта» и «Ганновера» «музыканты» проиграли, а противостояние с «Лейпцигом» свели вничью.
«Боруссия Д»
Самая сильная «болельщицкая» школа сейчас, наверное, у «Боруссии Д». Выступления «шмелей» закаляют нервы и эмоциональный интеллект их фанов. Шесть «сухих» мячей от «Баварии» — приняли, проигрыш в рурском дерби — глотнули, а потом бац — и разгром леверкузенцев 4:0.
На самом деле, нервничать нечего — такие результаты вполне закономерны. На протяжении всего сезона команда Петера Штегера плохо играла на выезде и порой выдавала голевую феерию на «Сигнал Идуна Парк». Сравнить: на своем стадионе «Боруссия Д» набрала 31 очко, на чужих — 23.
При этом на «Сигнале» «шмели» забили 39 голов, пропустили 19, а в чужих стенах забитые и пропущенные в гармонии — 22:22.
Заметим еще, что «Боруссия Д» на выезде стабильно попадает в рамку в среднем не более пять раз за матч. По результатам: три выездные игры подряд дортмундцы не могут выиграть, две из них — проиграли и даже не забили.
Прогноз
Во время изощренных тактик, игровых схем и современных методик восстановления самый острый вопрос, наверное, — это повышение мотивации игроков. Деньги не всегда действуют, нужно искать что-то другое. «Боруссии Д» искать не нужно — отставание от второго «Шальке» всего два очка. Так что близок локоток…
Осталось укусить, и «шмели» сделают все для этого, несмотря на то, что эти насекомые якобы «не кусаются». Наш выбор — «П2 в 1 мяч или Х» за 2,07.
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