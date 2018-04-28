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Бадминтонисты Иванов и Созонов выиграли бронзу ЧЕ в парном разряде
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Бадминтонисты Иванов и Созонов выиграли бронзу ЧЕ в парном разряде 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Российский стадион
Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов не сумели выйти в финал чемпионата Европы, который проходит в Уэльве (Испания), в парном разряде.
В полуфинале россияне уступили датской паре Мадс Конрад-Петерсен / Мадс Пилер Колдинг со счётом 1:2 (11:21, 21:19, 19:21).
Иванов и Созонов стали бронзовым призером соревнований в парном разряде.
Бадминтон. Чемпионат Европы. Уэльва, Испания Мужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Владимир Иванов / Иван Созонов (Россия) — Мадс Конрад-Петерсен / Мадс Пилер Колдинг (Дания) — 1:2 (11:21, 21:19, 19:21).
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