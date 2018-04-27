Бадминтонисты Иванов и Созонов вышли в полуфинал ЧЕ в парах 

Из трёх российских пар, вышедших в четвертьфинал чемпионата Европы по бадминтону, который проходит в Уэльве (Испания), в полуфинал сумели пробиться только Владимир Иванов и Иван Созонов. В 1/4 финала Иванов и Созонов победили датчан Матиаса Кристиансена и Давида Даугарда со счётом 21:15, 21:19.
Женская пара Екатерина Болотова / Алина Давлетова и микст Евгений Дремин / Евгения Димова завершили борьбу за медали.
Бадминтон. Чемпионат Европы. Уэльва, Испания Мужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Владимир Иванов / Иван Созонов (Россия) — Матиас Кристиансен / Давид Даугард (Дания) — 21:15, 21:19.
Женщины. Парный разряд. 1/4 финала
Эмили Лефель / Анна Тран (Франция) — Екатерина Болотова / Алина Давлетова (Россия) — 21:18, 21:11.
Микст. 1/4 финала
Крис Эдкок / Габриэлла Эдкок (Англия) — Евгений Дремин / Евгения Димова (Россия) — 21:14, 21:18.