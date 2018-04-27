Результаты 1/16 финала ЧЕ-2018 по бадминтону с участием россиян 

Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов преодолели барьер 1/16 финала в парном разряде на чемпионате Европы по бадминтону в Испании.
В 1/16 финала российский дуэт в двух партиях победил австрийцев Доминика Стипсица/Романа Цирнвальда — 21:14, 21:14. В следующем раунде Иванов и Созонов встретятся с поляками Милошем Бохатом/Адамом Чвалиной.
Также в 1/8 финала в парном разряде вышли россияне Константин Абрамов/Александр Зинченко, одолевшие поляков Павела Прадзинского/Яна Рудзинского — 21:13, 21:18, и Екатерина Болотова/Алина Давлетова, обыгравшие словенок Изу Салехар/Лиа Салехар — 21:18, 21:11.
В одиночном разряде в 1/16 финала россиянин Владимир Мальков взял верх над венгром Гергели Краусем — 21:11, 21:8, тогда как его соотечественник Сергей Сирант потерпел поражение от голландца Марка Кальяу — 19:21, 19:21.
Другие результаты 1/16 финала с участием россиян:
Евгения Косецкая (Россия) — Мария Улитина (Украина) — 22:20, 21:14 Евгений Дремин/Денис Грачев (Россия) — Элои Адам/Сами Корве (Франция) — 21:23, 21:15, 22:20.