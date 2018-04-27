Результаты 1/16 финала ЧЕ-2018 по бадминтону с участием россиян

В 1/16 финала российский дуэт в двух партиях победил австрийцев Доминика Стипсица/Романа Цирнвальда — 21:14, 21:14. В следующем раунде Иванов и Созонов встретятся с поляками Милошем Бохатом/Адамом Чвалиной.

В одиночном разряде в 1/16 финала россиянин Владимир Мальков взял верх над венгром Гергели Краусем — 21:11, 21:8, тогда как его соотечественник Сергей Сирант потерпел поражение от голландца Марка Кальяу — 19:21, 19:21.

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