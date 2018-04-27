Ещё
Красноярск и Шушенский район — лидеры по реализации комплекса ГТО в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красноярск и Шушенский район — лидеры по реализации комплекса ГТО в 2017 году 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Министерство спорта Красноярского края и сотрудники отдела по внедрению комплекса ВФСК ГТО Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта подвели итоги работы муниципальных районов и городских округов региона по реализации комплекса ГТО в 2017 году.
Победителем в категории «городские округа» второй раз подряд становится Красноярск с результатом 89,5 балла. На втором месте — Железногорск (71,5 баллов), на третьем — Норильск (65,5 баллов).
Первое место среди муниципальных районов с приличным преимуществом занял Шушенский район, набравший 78,5 баллов. На второй строчке рейтинга — Казачинский район (58 баллов), на третьей — Тюхтетский (55,5 баллов).
— Чтобы определить победителей, были разработаны специальные критерии оценки, которые охватывают весь спектр деятельности муниципальных образований в сфере комплекса ГТО, — рассказывает начальник отдела по внедрению комплекса ВФСК ГТО Валентина Макогончук. — При составлении рейтинга мы учитывали количество знаков отличия жителей города или района, регистрацию на официальном сайте www.gto.ru, участие команд территорий в летнем и зимнем региональных фестивалях ГТО, фестивале «ГТО — одна страна, одна команда!», проведение мероприятий, направленных на пропаганду комплекса и прочие критерии.
Надо отметить, что в прошлом году данный рейтинг муниципалитетов Красноярского края был создан впервые. Тогда среди городов победителем стал Красноярск, Шарыпово и Зеленогорск заняли второе и третье место соответственно. В лидерах среди муниципальных районов был Емельяновский район, второе и третье место остались за Абанским и Большеулуйским районами.
Советский спорт: последние новости
«Вегас» забросил семь безответных шайб в ворота «Сан-Хосе» в Кубке Стэнли Шотландцы обслужат «Марсель» - «Зальцбург», французы – «Арсенал» - «Атлетико» Илья Воробьев: С составом на ЧМ примерно определились, но у нас тут каждый день сюрпризы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную5
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»265
Липницкая удивила откровенным фото11
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Неожиданные показания: Макларен и Родченков поразили суд5
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение