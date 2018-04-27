Красноярск и Шушенский район — лидеры по реализации комплекса ГТО в 2017 году

Министерство спорта Красноярского края и сотрудники отдела по внедрению комплекса ВФСК ГТО Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта подвели итоги работы муниципальных районов и городских округов региона по реализации комплекса ГТО в 2017 году.

Победителем в категории «городские округа» второй раз подряд становится Красноярск с результатом 89,5 балла. На втором месте — Железногорск (71,5 баллов), на третьем — Норильск (65,5 баллов).

Первое место среди муниципальных районов с приличным преимуществом занял Шушенский район, набравший 78,5 баллов. На второй строчке рейтинга — Казачинский район (58 баллов), на третьей — Тюхтетский (55,5 баллов).

— Чтобы определить победителей, были разработаны специальные критерии оценки, которые охватывают весь спектр деятельности муниципальных образований в сфере комплекса ГТО, — рассказывает начальник отдела по внедрению комплекса ВФСК ГТО Валентина Макогончук. — При составлении рейтинга мы учитывали количество знаков отличия жителей города или района, регистрацию на официальном сайте www.gto.ru, участие команд территорий в летнем и зимнем региональных фестивалях ГТО, фестивале «ГТО — одна страна, одна команда!», проведение мероприятий, направленных на пропаганду комплекса и прочие критерии.

Надо отметить, что в прошлом году данный рейтинг муниципалитетов Красноярского края был создан впервые. Тогда среди городов победителем стал Красноярск, Шарыпово и Зеленогорск заняли второе и третье место соответственно. В лидерах среди муниципальных районов был Емельяновский район, второе и третье место остались за Абанским и Большеулуйским районами.