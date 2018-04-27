Догбо и Магдалено устроили перепалку на пресс-конференции: цитаты и фото

28 апреля в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) чемпион WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Джесси Магдалено (25-0, 18 КО) из США встретится с «временным» чемпионом Айзеком Догбо (18-0, 12 КО) из Ганы.

Накануне в The Liacouras Center (Филадельфия) состоялась пресс-конференция, на которой бойцы не скрывающие личную неприязнь, устроили настоящий словесный поединок. Определить победителя не удалось.

Догбо: «Худшего чемпиона свет не видывал».

Магдалено: «Посмотри на себя. Ты вообще на человека не похож. Пришелец, блин».

Догбо: «Да ты весь дрожишь».

Магдалено: «Вряд ли после того, как я его изобью, он станет ещё более уродлив. Это попросту невозможно. В субботу тебя запомнят, как „Уродца Догбо“».

Догбо: «В субботу я тебя вырублю. Мне даже станет немного жаль твоего сына. Твой мелкий будет реветь, когда увидит, как я отправляю тебя в глухой нокаут».

Магдалено: «А вот сына нечего сюда приплетать. Мне даже не надо субботы. Я тебе сейчас морду набью. Выбью из тебя всё д***мо!»

Догбо: «Лучше побереги пыл на субботу».

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