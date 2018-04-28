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Тест: насколько ты трудоголик?
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Тест: насколько ты трудоголик? 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Впереди большие праздничные выходные, посвящённые 1 Мая — Дню весны и труда. А насколько усердно трудишься ты? Пора ли тебе в отпуск, или, наоборот, стоит старательнее проявить себя на рабочем месте — узнай, пройдя наш тест.
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