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В Омске у пенсионера украли 350 тысяч рублей
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В Омске у пенсионера украли 350 тысяч рублей 

АиФ-Омск 53 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В квартиру к 84-летнему жителю Октябрьского округа Омска пришла неизвестная женщина. Она заявила, что принесла надбавку к пенсии в размере 2000 рублей. Злоумышленница попросила разменять пятитысячную купюру. Затем она увидела, где хранит деньги пожилой мужчина. А после отвлекла хозяина квартиры просьбой дать стакан воды и из шкатулки забрала 350 000 рублей.
«Мошеннические действия квалифицированы следователем как «хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Добавим, что сейчас оперативники ищут злоумышленницу.
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