В Омске у пенсионера украли 350 тысяч рублей

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В квартиру к 84-летнему жителю Октябрьского округа Омска пришла неизвестная женщина. Она заявила, что принесла надбавку к пенсии в размере 2000 рублей. Злоумышленница попросила разменять пятитысячную купюру. Затем она увидела, где хранит деньги пожилой мужчина. А после отвлекла хозяина квартиры просьбой дать стакан воды и из шкатулки забрала 350 000 рублей.

«Мошеннические действия квалифицированы следователем как «хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Добавим, что сейчас оперативники ищут злоумышленницу.