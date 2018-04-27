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Три ноябрьских стрелка выиграли командное первенство России
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Три ноябрьских стрелка выиграли командное первенство России 

Красный Север 49 минут назад
Фото: Красный Север
Завтра, 28 апреля, в Майкопе завершается командное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия.
В среду ямальская команда разыграла медали в олимпийских упражнениях «малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на дистанции 50 метров».
Победа ямальских спортсменок, по словам их старшего тренера по пулевой стрельбе Алексея Юркова, стала сенсационной. Ведь до начала турнира никто и не прочил северянкам такой успех.
Команда, где выступили Алина Хизбуллина, Татьяна Облогина и Ангелина Чаппарова, выбила 3450 очков из 3600 возможных. На втором месте удмуртские спортсменки, на третьем — девушки из Санкт-Петербурга.
Кстати, в соревнованиях, у которых статус отборочных на молодежное первенство мира 2018 года, участвуют более трехсот сильнейших российских стрелков.
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