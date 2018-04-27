«МЮ» нацелился на защитника сборной Португалии

Как сообщает Manchester Evening News, специалист хочет видеть на «Олд Траффорд» защитника «Саутгемптона» Седрика Суареша.

"Ювентус" близок к приобретению Дармиана

Рулевой «красных дьяволов» уверен, что его соотечественник станет достойной заменой Антонио Валенсии, который в этом сезоне провел 36 матчей.

На данный момент 26-летний Соареш сыграл за «святых» 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Также защитник выступает за сборную Португалии, в составе которой 26 раз выходил на поле и забил 1 гол. Ранее футболист выступал за лиссабонский «Спортинг».