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«МЮ» нацелился на защитника сборной Португалии
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«МЮ» нацелился на защитника сборной Португалии 

Советский спорт 44 минуты назад
Как сообщает Manchester Evening News, специалист хочет видеть на «Олд Траффорд» защитника «Саутгемптона» Седрика Суареша.
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Рулевой «красных дьяволов» уверен, что его соотечественник станет достойной заменой Антонио Валенсии, который в этом сезоне провел 36 матчей.
На данный момент 26-летний Соареш сыграл за «святых» 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
Также защитник выступает за сборную Португалии, в составе которой 26 раз выходил на поле и забил 1 гол. Ранее футболист выступал за лиссабонский «Спортинг».
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