Барри Тротц: «Нужно сфокусироваться на следующем матче и добыть победу»

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц после поражения в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (2:3) отметил, что соперник имеет хорошее нападение, но теперь нужно сосредоточится на следующей игре. Напомним, что «Кэпиталз» в третьем периоде пропустили три шайбы за пять минут.

— У ("Питтсбурга") стремительное нападение, которое находит пути (забить), — приводит слова Тротца русскоязычная версия официального сайта НХЛ. — Парни в их раздевалке верят в собственные силы не меньше, чем мы — в свои. Мы уже оказывались в подобной ситуации в этом сезоне. Нужно сфокусироваться на следующем матче и добыть победу.