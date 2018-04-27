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Барри Тротц: «Нужно сфокусироваться на следующем матче и добыть победу»
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Барри Тротц: «Нужно сфокусироваться на следующем матче и добыть победу» 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц после поражения в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (2:3) отметил, что соперник имеет хорошее нападение, но теперь нужно сосредоточится на следующей игре. Напомним, что «Кэпиталз» в третьем периоде пропустили три шайбы за пять минут.
— У ("Питтсбурга") стремительное нападение, которое находит пути (забить), — приводит слова Тротца русскоязычная версия официального сайта НХЛ. — Парни в их раздевалке верят в собственные силы не меньше, чем мы — в свои. Мы уже оказывались в подобной ситуации в этом сезоне. Нужно сфокусироваться на следующем матче и добыть победу.
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