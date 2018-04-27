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Конте не сможет повлиять на трансферную компанию «Челси» этим летом
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Конте не сможет повлиять на трансферную компанию «Челси» этим летом 

Советский спорт 28 минут назад
Согласно источнику, клуб пока не принял решения относительно Антонио Конте, однако, боссы «синих» не намерены менять планы на летнее трансферное окно даже если итальянец останется у руля команды.
"Челси" улучшил предложение по хавбеку «Ниццы»
Отмечается, что главной целью англичан остается хавбек «Ниццы» Жан-Мишель Сери, за которого, как пишет пресса, «Челси» готов заплатить 40 млн евро.
Ранее сообщалось, что Конте покинет «Стэмфорд Бридж» по окончании сезона из-за натянутых отношений с руководством. По ходу текущего сезона итальянец неоднократно выражал недовольство работой на трансферном рынке.
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