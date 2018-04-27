Конте не сможет повлиять на трансферную компанию «Челси» этим летом

Согласно источнику, клуб пока не принял решения относительно Антонио Конте , однако, боссы «синих» не намерены менять планы на летнее трансферное окно даже если итальянец останется у руля команды.

"Челси" улучшил предложение по хавбеку «Ниццы»

Отмечается, что главной целью англичан остается хавбек «Ниццы» Жан-Мишель Сери, за которого, как пишет пресса, «Челси» готов заплатить 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что Конте покинет «Стэмфорд Бридж» по окончании сезона из-за натянутых отношений с руководством. По ходу текущего сезона итальянец неоднократно выражал недовольство работой на трансферном рынке.