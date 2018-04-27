Где пройдет чемпионат мира по футболу 2026

Марокканские СМИ нашли заговор против своей страны.

Что происходит?

Рабочая группа ФИФА начала поездки по странам, претендующим на проведение ЧМ-2026. Сейчас претендентов всего двое. Есть объединённая заявка от Мексики, США и Канады. Оппонирует ей Марокко. Представители ФИФА посетили города, представленные в обеих заявках. Никаких публичных оценок увиденному они не давали. Но СМИ в Марокко уже подняли шум: они считают, что у их страны нет шансов получить Кубок мира. Не из-за слабой инфраструктуры, а по причине заговора ФИФА и США.

Кого конкретно обвиняют марокканцы?

Сразу президента ФИФА — Джанни Инфантино . В Северной Африке уверены: руководитель главного футбольного департамента планеты получил свою должность не без влияния американцев. Уже бывший руководитель Федерации футбола США Сунила Гулати отдал за Инфантино свой голос и повлиял на выбор некоторых коллег.

Вторым источником интереса ФИФА в Марокко называют финансовый бонус от телевизионных компаний Fox и Telemundo. С обеими несколько лет назад у ФИФА был конфликт, связанный со сроками проведения чемпионата мира в Катаре. Бродкастеры купили права на его трансляцию, исходя из классических сроков проведения турнира — в начале лета. Когда турнир сдвинули на полгода, Fox и Telemundo были готовы требовать назад $ 500 млн — половину суммы, выплаченной за права показывать ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Чтобы не лишиться огромных денег ФИФА, по сообщениям Bloomberg , предложила телекомпаниям выкупить следующий контракт на закрытом аукционе без участия третьих сторон. И вот именно на этом закрытом аукционе, как говорят, людям из ФИФА предложили шанс заработать огромный бонус в $ 500 млн Для его получения ЧМ-2026 должен пройти в США, ведь и Fox и Telemundo — североамериканские компании.

В чём конкретно ФИФА мешает Марокко сейчас?

Публично — никаких препятствий. Никто из ФИФА не говорит, что заявка африканцев не соответствует требованиям для проведения ЧМ. Но в самой стране заявляют, что им слишком поздно прислали обновлённые критерии к заявке. Всего за сутки до того, как марокканцы отправили свой вариант презентации. И всего за двое суток до окончания периода приёма заявок. В ФИФА на это ответили, что ничего принципиально нового в критерии они не добавляли.

Требования к стране-хозяйке тоже критикуются представителями Марокко. В первую очередь их волнуют критерии пропускной способности аэропортов в городах, которые претендуют на проведение ЧМ. 60 млн пассажиров ежегодно и не больше 90 минут езды от аэропорта до города-хозяина. А требование к численности населения (не менее 250 тыс. жителей) к принимающим городам сокращает для Марокко список мест проведения турнира. Выбирать придётся лишь из 13 городов.

Что это вообще за комиссия?

Пять человек из ФИФА, краткие биографии которых собрал норвежский портал Josimar. Заместитель генерального секретаря Марко Виллигер, работающий в организации почти 20 лет. Йозеф Блаттер , уходя в отставку, говорил, что консультировался по этому решению именно с Виллигером. Фактически Марко — единственный возрастной чиновник ФИФА, который избежал и суда, и внутренних чисток после смены власти. По слухам, одна из причин такой непотопляемости: владение компроматом на всех коллег.

Второй член комиссии — Звонимир Бобан . Какой он был футболист, вы знаете, если родились хотя бы в 1980-м. Уйдя из футбола, Бобан некоторое время был колумнистом в одной из хорватских газет. В них он критиковал коррумпированное руководство местного футбола. На издание начали давить, колонки начали править — Бобан плюнул и уволился. Зачем Инфантино назначил хорвата своим заместителем, до конца не понимает никто. И это не единственный представитель бывшей Югославии в комиссии. Есть ещё Томаш Вецель, председатель комитета ФИФА по аудиту. Хороший знакомый нынешнего президента УЕФА Александера Чеферина . И чиновник, который год назад убеждал коллег проголосовать за Виталия Мутко на выборах в совет ФИФА. Наконец, дополняет компанию балканцев Ильчо Гиоргиовски, президент Федерации футбола Македонии. Что он делает в комиссии, определяющей место проведения ЧМ, не понимает примерно никто за пределами ФИФА. В Македонии Гиоргиовски подозревают в давлении на выборах президента федерации футбола, коррупции, присвоении государственных средств и других грехах. Пятый в группе — индийский судья Мукул Мудгал. В первую очередь известен борьбой с коррупцией в национальном крикете, а не участием в футбольных делах.

Чьи шансы на проведение ЧМ-2026 выше?