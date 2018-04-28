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Посол ЧМ-2018 Лопырёва встретилась с членами Федерации футбола Японии
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Посол ЧМ-2018 Лопырёва встретилась с членами Федерации футбола Японии 

Чемпионат.com 58 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Посол чемпионата мира — 2018 Виктория Лопырёва встретилась с членами Федерации футбола Японии в Токио. На мероприятии присутствовали также Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура и чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберто Силва.
«Очень тепло нас встретили сегодня в Японской футбольной федерации с Генеральным секретарем Фифа Фатмой Самура и легендарным Джилберто Силва, который выиграл заветный трофей на ЧМ в 2002 году вместе со своей командой Бразилии именно здесь, в Японии», — написала Лопырёва в своём «Инстаграме».
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