Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал в Японии

ТОКИО, 27 апр — РИА Новости Ксения Нака . Торжественная церемония начала тура кубка чемпионата мира по футболу по Японии прошла в токийском аэропорту Ханэда.

"В мире спорта нет другой награды, которая была бы столь же символичной, как кубок ФИФА. Это произведение искусства ассоциируется со славой, это самая высокая награда, о которой может мечтать футболист. Но для ФИФА его значение этим не ограничивается. В нем сконцентрирована страсть миллионов болельщиков в мире, вне зависимости от возраста, пола, расы, социальных условий", — сказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Япония станет последней страной международной части турне кубка, его смогут увидеть болельщики и поклонники футбола в Токио, Осаке и Сидзуоке.

Тур главного трофея чемпионата по странам мира стартовал в сентябре 2017 года в Москве. С сентября по декабрь кубок побывал в 16 городах России. 22 января в Лондоне началась международная часть тура, в ходе которой трофей объехал 51 страну. В мае кубок вернется в Россию и посетит еще девять городов.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.