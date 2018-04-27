Экс-тренер «Арсенала»: «Спартак» не способен бороться за второе место

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о ситуации в "Спартаке" , который проиграл три матча подряд. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.

"Стоит ли увольнять главного тренера Массимо Карреру? Это непростой вопрос. С одной стороны, я не стал бы здесь рубить сплеча. Понятно, что тренер привел команду к чемпионству.

Сейчас, конечно, есть определенные проблемы. Спартаковцы могли бы воспользоваться тем, что "Локомотив" потерял очки в двух последних играх. При условии победы над "Уралом" и "Ахматом" красно-белые могли бы догнать "Локо".

При все уважении к этим командам, не самые сильные соперники у красно-белых в тех матчах были. Поэтому сейчас с трудом верится, что "Спартак" сейчас способен побороться за второе место.

Соперником спартаковцев в предстоящем матче будет "Амкар". С одной стороны, он находится внизу таблицы и борется за то, чтобы не попасть в стыковые матчи, с другой, пермяки — очень сложные соперники, с лидерами они всегда хорошо играют, бьются, борются. Думаю, что этот матч не станет исключением", — сказал Кирьяков.

Свой следующий матч "Спартак" проведет против "Амкара" на выезде 29 апреля в 14.00 по московскому времени.