Цветники с логотипом чемпионата мира по футболу появятся в Москве летом

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Светлана Егорова.

«К чемпионату мира по футболу мы сделаем несколько (12-15) цветников в цветовой гамме и с логотипом чемпионата мира. Будут использованы однолетние цветы: бегонии, петунии, пионы и другие», — сказала С. Егорова.

Она также добавила, что в столице уже завершается высадка виол. «Что касается текущего момента, то мы практически завершили высадку виол в центре Москвы, сегодня виола высаживается также около Триумфальной арки и в Новопушкинском сквере. А уже через две-три недели в Москве расцветут 2 млн тюльпанов, высаженные нами осенью», — пояснила С. Егорова.