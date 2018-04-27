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Коза-оракул из Самарского зоопарка назвала победителя ЧМ-2018
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Коза-оракул из Самарского зоопарка назвала победителя ЧМ-2018 

63.ru 21 минуту назад
Фото: 63.ru
В Самаре коза Забияка предсказала итоги чемпионата мира по футболу. Ее прогноз удивил даже искушенных футбольных болельщиков.
Из всех шести мисок с капустой коза уверенно выбрала тарелку около флага с андреевским крестом из красно-жёлто-чёрных лент.
— Коза выбрала Бельгию! Что ж, ее прогноз совпадает с моим, — рассказал один из присутствующих во время гадания.
Зрители искренне обрадовались такому раскладу.
— Коза врать не будет! Поздравляем Бельгию, — написал житель Самары.
Также Забияка вместе со своей месячной дочкой предсказала итоги матча Сенегал — Колумбия. По их прогнозам, победу во встрече одержит вторая команда.
В качестве предсказателя итогов матчей мундиаля козу Забияку выбрали жители Самары. Конкуренцию ей составляли еще шесть животных, среди которых были скунс и верблюд.
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