Коза-оракул из Самарского зоопарка назвала победителя ЧМ-2018

В Самаре коза Забияка предсказала итоги чемпионата мира по футболу. Ее прогноз удивил даже искушенных футбольных болельщиков.

Из всех шести мисок с капустой коза уверенно выбрала тарелку около флага с андреевским крестом из красно-жёлто-чёрных лент.

— Коза выбрала Бельгию! Что ж, ее прогноз совпадает с моим, — рассказал один из присутствующих во время гадания.

Зрители искренне обрадовались такому раскладу.

— Коза врать не будет! Поздравляем Бельгию, — написал житель Самары.

Также Забияка вместе со своей месячной дочкой предсказала итоги матча Сенегал — Колумбия. По их прогнозам, победу во встрече одержит вторая команда.

В качестве предсказателя итогов матчей мундиаля козу Забияку выбрали жители Самары. Конкуренцию ей составляли еще шесть животных, среди которых были скунс и верблюд.