Самарская коза предсказала победу сборной Бельгии на ЧМ-2018 

Победителем чемпионата мира по футболу в этом году станет Бельгия. Такой прогноз сделала коза Забияка из Самарского зоопарка — оракул первенства. Забияке предложили выбрать победителя среди команд России, Франции, Аргентины, Бельгии, Германии и Бразилии. Коза, не сомневаясь, выбрала миску с флагом Бельгии. После этого пожевала корм из соседней чашки — с триколором Франции, передает НТВ. Ранее коза Забияка уже зарекомендовала себя в качестве спортивного оракула — она верно предсказала исход контрольных матчей сборной России с командами Франции и Бразилии.