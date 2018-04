«Сидней» выиграл киберфутбольный чемпионат Австралии

Определился победитель первого розыгрыша киберфутбольной лиги E-League. Победу в финале чемпионата Австралии по FIFA 18 одержал представитель «Сиднея» Самер «Samer96» Эльбадар. В финальной серии он выиграл со счетом 4-0 у Джоша «Joshingwood» Вуда из «Мельбурн Сити».

Победитель получил денежный приз, памятный кубок и путевку на финальный отборочный турнир чемпионата мира.

💪💪🏆 @Samer96_ #ELeagueFinals pic.twitter.com/8ZSE7Ue44P

— E-League (@ELeagueAus) 26 апреля 2018 г.

The first @ELeagueAus 🇦🇺Champion has been 👑. See you in Amsterdam for the FIFA 18 Global Series Playoffs, @Samer96_! 🏆💪#FIFAeWorldCup pic.twitter.com/HfnJe9FJU7

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 26 апреля 2018 г.