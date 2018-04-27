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Дрифт-сезон в Хабаровске стартует чемпионатом
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Дрифт-сезон в Хабаровске стартует чемпионатом 

Хабаровский край сегодня 18 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Дрифт-сезон в Хабаровске стартует сразу после празднования Дня весны и труда. Чемпионат «DRIFT DAY» пройдет на парковке арены «Ерофей» 5-6 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В первый день участники соревнований пройдут квалификацию, парные заезды гости увидят 6 мая.
Во время чемпионата на парковке арены «Ерофей» будут представлены автовыставки «Тюнинг» и «Звук».
Вход для зрителей свободный, начало в 13:00.
Мероприятие проходит при поддержке правительства Хабаровского края и посвящено 80-летию Хабаровского края и 160-летию Хабаровска. Организатор — Хабаровская молодёжная организация «Команда „Double D“.
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