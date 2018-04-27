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4 мая в Выборге пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета
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4 мая в Выборге пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета 

Ivyborg.ru 18 минут назад
Участники пробега — учащиеся общеобразовательных школ, студенты, сотрудники предприятий и организаций города и района. В этом году эстафета посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на ней ожидается порядка 1000 человек.
Регистрация участников начнется в 12.00 в спортивной школе олимпийского резерва «Фаворит» (ул. Выборгская, д. 42).
Торжественное открытие мероприятия состоится на площади Выборгских полков в 12.30. Старт первого забега запланирован на 13.00, ул. Выборгская (напротив стелы на пл. Выборгских полков).
Администрация Выборгского района обращается к автолюбителям с просьбой не оставлять накануне эстафеты транспортные средства по адресам:
пр. Суворова у домов 7, 3, 1; ул. Морская набережная у дома 24 (со стороны ул. Пушкина); на всем протяжении ул. Пушкина; ул. Выборгская от дома 42 до перекрестка с пр. Суворова. Припаркованный транспорт, мешающий пробегу легкоатлетов, 4 мая с 10.00 будет вывозиться эвакуатором.
Так же обращаем ваше внимание, что с 12.30 до 16.00 будет ограничено движение транспорта по маршрутам:
ул. Выборгская от пересечения с ул. Советской до пересечения ул. Садовой с пр. Суворова; ул. Морская набережная от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с пр. Суворова; пр. Суворова от пересечения с Морской набережной до ул. Выборгской; ул. Крепостная от пересечения с пр. Суворова до пересечения с ул. Советской.
Организаторы приносят извинения за временные неудобства и напоминают, что мероприятие проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации легкой атлетики среди молодежи, а также выявления сильнейших выборгских спортсменов и команд.
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