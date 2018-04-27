Герб и флаг Приморья: как выглядит и кто придумал?

В 1995 г. краевой Думой принят Устав Приморья, разработана символика — герб и флаг, установлен День Приморского края — 25 октября.

Геральдическая фигура герба — синий Андреевский крест — символизирует роль Приморья в истории России как главной базы Военно-морского флота, знаменует красоту и величие главного богатства Приморья — моря. Золотое изображение идущего уссурийского тигра определяет географическое положение края, так как Приморье является единственным в Российской Федерации естественным ареалом обитания этого животного; золото в фигуре тигра показывает многообразие и богатство природных ресурсов края.

Автор идеи герба — краевой архитектор Валентин Аникеев, воплотил эту идею на бумаге известный художник-график Владимир Баженов.

Флаг Приморского края представляет собой прямоугольное полотнище, разделенное по диагонали белой полосой и состоящее из двух треугольников: верхнего, располагаемого у древка, красного цвета и нижнего — голубого (лазоревого) цвета. В верхнем углу у древка золотое изображение идущего уссурийского тигра. Цвета флага приняты такими же, как у флага Российской Федерации, что символизирует единство Приморского края и России

Идею флага разработал ректор архитектурного института ДВГТУ Виктор Обертас.

Сегодня герб и флаг Приморского края полностью выполняют свою задачу — представляют край на всех уровнях и во всех инстанциях. Они есть в Государственном геральдическом и Европейском регистрах, они стали равноправными членами славной семьи мировых геральдических символов. Знать их и понимать — значит, знать и понимать Приморский край.

Почему именно тигр стал главной фигурой приморского герба?

Исторически повелось, что герб столицы должен быть сходен с гербом губернии, района. Владивосток, который является административным и культурным центром Приморского края, имеет свой исторический герб, утвержденный еще императором Александром III в 1883 году: в зеленом поле идущий по серебряной скале золотой тигр. И в этом отношении создатели приморского герба выдержали традицию, сохранив основной фигурой краевого герба тигра. Герб для региона — как личная подпись для человека, имеет свой характер и настраивает своего владельца на определенный лад. Тигр несет мощный заряд силы, мудрости, азиатской хитрости.