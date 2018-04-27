«Единая Россия» готовится к реформе

Региональные отделения "Единой России" готовят предложения по реформе партии. 30 апреля они должны завершить обсуждение своих предложений по модернизации партии. Федеральное руководство обсудит их в мае на партконференции «Единая Россия. Направление 2026». Инициатива модернизации или ребрендинга исходила от назначенного в декабре 2017 года секретарем генсовета «Единой России» Андрея Турчака

Одно из самых распространенных предложений единороссов — предусмотреть в партийном уставе создание первичных отделений на предприятиях, пишет «Коммерсант». «Наши организации расположены только территориально. Люди же просят, чтобы при каждом предприятии, как в советские времена, были какие-то партийные организации», — сообщил глава удмуртского отделения Владимир Невоструев . Единороссы Приморского края также предлагают организовать «партийные группы по производственному принципу».

Создание партийных организаций на предприятиях запрещено законом. В п. 9 ст. 4 закона «О политических партиях» говорится, что «структурные подразделения» партий создаются «только по территориальному признаку». Создание партотделений не допускается также в органах госвласти и местного самоуправления, в Вооруженных силах РФ, «в правоохранительных и иных государственных органах, в государственных и негосударственных организациях». Башкирское отделение «Единой России» предлагает изменить этот пункт закона и предусмотреть в нем «возможность создавать первичные отделения на производстве».

Единороссы считают необходимым усилить работу с молодежью. Новосибирский единоросс Василий Носков отметил, что сторонников необходимо готовить уже со школы, пока же эта работа, по его словам, никак не ведется. Лидер новосибирского отделения Валерий Ильенко добавил, что партии непросто доносить свои идеи и до студентов. ""Молодая гвардия" (МГЕР) у нас никакая и звать их никак, — раскритиковал он молодогвардейцев. — В области — 44 партийных отделения и всего 12 отделений МГЕР. Их работа не видна. МГЕР не является молодежным крылом партии". Депутат заксобрания Александр Морозов полагает, что МГЕР нужна идеология, как у комсомола.

Отделение Коми предлагает возродить систему политинформации, которая работала в советское время. Единороссы полагают, что «профессиональные лекторы и агитаторы» могли бы проводить «информационные дни», встречаться с «трудовыми коллективами».

Также единороссы предложили создать приложение «Единой России» для смартфонов.

Андрей Турчак сказал «Коммерсанту», что «дискуссии об обновлении партии уже прошли в 55 регионах, в них приняли участие более 14 тыс. активистов и сторонников партии». По его словам, «предложения поступают самого широкого спектра: например, по созданию партийного проекта о развитии системы переработки мусора в стране». Итоги дискуссий поступают в исполком «Единой России», там они обрабатываются и формулируются в конкретные направления работы. «Решения по новым направлениям работы» будут приняты по итогам партконференции 18-19 мая, сказал секретарь генсовета «Единой России».