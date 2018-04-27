Единороссы продлили срок выдвижения на партийные праймериз перед сентябрьскими выборами

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. "Единая Россия" на неделю — до 15 мая — продлила срок выдвижения на предварительное голосование (так называемые праймериз), по итогам которого будут отбираться кандидаты партии для участия в выборах в единый день голосования 9 сентября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба единороссов.

"Президиум генерального совета «Единой России» по просьбе региональных отделений партии принял решение о продлении на одну неделю срока подачи документов для выдвижения участников предварительного голосования", — проинформировали в пресс-службе, уточнив, что теперь документы можно будет подать до 15 мая.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день уже 2 тыс. 24 человека подали документы для участия в предварительном голосовании по выборам в законодательные собрания и городские думы. «Среди них более 32% молодые люди до 35 лет», — добавили в партии.

Кроме того, отметили там, уже 500 человек зарегистрировались в проекте «ПолитСтартап», который направлен на кадровое обновление партийных рядов. В проект приглашаются участники предварительного голосования в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой, они получат наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов, которые помогут им сформировать дорожные карты по предвыборной кампании, пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики.

Предварительное голосование «Единой России»

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней.

В 2018 году оно пройдет 3 июня и будет организовано по так называемой открытой модели. Она подразумевает, что принять в нем участие может любой член партии или беспартийный, однако к ним предъявляются определенные требования: кандидаты, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные, кроме того, обязательным условием допуска кандидатов к самому голосованию является участие в дебатах. Проголосовать за кандидата при открытой модели может любой российский избиратель, причем предусматривается рейтинговая система, при которой выразить предпочтение можно не одному кандидату, а сразу нескольким.

Сбор заявлений на участие в предварительном голосовании стартовал 2 апреля и изначально должен был продлиться до 8 мая.

Единый день голосования