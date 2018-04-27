В Ростове-на-Дону изменится схема движения в день тестового матча на стадионе ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону будет изменено движение транспорта в день второго тестового матча на стадионе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Встреча «Ростова» и «Тосно» состоится 29 апреля и начнется в 19:00. Однако измененная схема организации дорожного движения начнет действовать уже с 14:00.

Как отмечается в сообщении, будет ограничено движение любого транспорта, кроме автобусов-шаттлов и транспорта экстренных служб, на следующих участках:

— ул. Левобережная от съезда с транспортной развязки Ворошиловского моста до кольцевой развязки на пересечении с магистралью от Южного подъезда (Восточное кольцо);

— магистраль от Южного подъезда до ул. Левобережной (автодорога с южной стороны стадиона).

Болельщикам будут доступны четыре маршрута автобусов-шаттлов, работа которых начинается с 15:30:

— маршрут S2, пл. Гагарина (просп. Ворошиловский) — стадион «Ростов Арена» (подземный пешеходный переход со стороны Южного подъезда). Промежуточные остановки — на ул. М. Горького и ул. Большой Садовой (РИНХ).

— маршрут S4, Привокзальная пл. — стадион «Ростов Арена»

(ТРК «МЕГАМАГ»). Промежуточные остановки не предусмотрены.

— маршрут S7 , Старый аэропорт г. Ростова-на-Дону (перехватывающая парковка, просп. Шолохова) — стадион «Ростов Арена» (водно-спортивный объект «Акватория»). Промежуточные остановки — «Стадион „Олимп-2“ и ул. Б. Садовая (РИНХ).

— маршрут S8, пл. К. Маркса — стадион „Ростов Арена“ (водно-спортивный объект „Акватория“). Промежуточные остановки — на Театральной пл., просп. Ворошиловском (РИНХ), просп. Буденновском.

В штатном режиме будут работать маршруты общественного транспорта, следующие до остановки „ТРК „МЕГАМАГ“ — автобусный № 75, маршрутные такси №№ 49, 77, 92.

“Добраться личным транспортом непосредственно до „Ростов Арены“ в день второго тестового матча будет невозможно, — подчеркнули в администрации. — Необходимо воспользоваться маршрутами автобусов-шаттлов, общественным транспортом и пешеходными маршрутами. Для автомобилистов будет организована работа перехватывающей парковки вместимостью 800 машино-мест на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону по адресу: просп. Шолохова, 270/1».

Летом в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей Чемпионата мира. На групповом этапе турнира здесь сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля город примет матч 1/8 финала.