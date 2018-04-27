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В Ростове-на-Дону изменится схема движения в день тестового матча на стадионе ЧМ-2018
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В Ростове-на-Дону изменится схема движения в день тестового матча на стадионе ЧМ-2018 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 1 час назад
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
В Ростове-на-Дону будет изменено движение транспорта в день второго тестового матча на стадионе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Встреча «Ростова» и «Тосно» состоится 29 апреля и начнется в 19:00. Однако измененная схема организации дорожного движения начнет действовать уже с 14:00.
Как отмечается в сообщении, будет ограничено движение любого транспорта, кроме автобусов-шаттлов и транспорта экстренных служб, на следующих участках:
— ул. Левобережная от съезда с транспортной развязки Ворошиловского моста до кольцевой развязки на пересечении с магистралью от Южного подъезда (Восточное кольцо);
— магистраль от Южного подъезда до ул. Левобережной (автодорога с южной стороны стадиона).
Болельщикам будут доступны четыре маршрута автобусов-шаттлов, работа которых начинается с 15:30:
— маршрут S2, пл. Гагарина (просп. Ворошиловский) — стадион «Ростов Арена» (подземный пешеходный переход со стороны Южного подъезда). Промежуточные остановки — на ул. М. Горького и ул. Большой Садовой (РИНХ).
— маршрут S4, Привокзальная пл. — стадион «Ростов Арена»
(ТРК «МЕГАМАГ»). Промежуточные остановки не предусмотрены.
— маршрут S7, Старый аэропорт г. Ростова-на-Дону (перехватывающая парковка, просп. Шолохова) — стадион «Ростов Арена» (водно-спортивный объект «Акватория»). Промежуточные остановки — «Стадион „Олимп-2“ и ул. Б. Садовая (РИНХ).
— маршрут S8, пл. К. Маркса — стадион „Ростов Арена“ (водно-спортивный объект „Акватория“). Промежуточные остановки — на Театральной пл., просп. Ворошиловском (РИНХ), просп. Буденновском.
В штатном режиме будут работать маршруты общественного транспорта, следующие до остановки „ТРК „МЕГАМАГ“ — автобусный № 75, маршрутные такси №№ 49, 77, 92.
“Добраться личным транспортом непосредственно до „Ростов Арены“ в день второго тестового матча будет невозможно, — подчеркнули в администрации. — Необходимо воспользоваться маршрутами автобусов-шаттлов, общественным транспортом и пешеходными маршрутами. Для автомобилистов будет организована работа перехватывающей парковки вместимостью 800 машино-мест на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону по адресу: просп. Шолохова, 270/1».
Летом в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей Чемпионата мира. На групповом этапе турнира здесь сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля город примет матч 1/8 финала.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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