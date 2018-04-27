Юные спортсмены получили награды в областной акции «Футболист»

Для юных спортсменов в Самаре завершилась областная акция «Футболист». Участники выполняли различные теоретические и практические задания, где главное, как и в самой популярной игре с мячом, — работа в команде. Чем отличились победители и кто награждал призёров конкурса?

Для них футбол — не просто спорт, а целая жизнь. Эти работы школьники делали весь учебный год. Чтобы занять первое место в акции «Футболист», требовалась слаженная работа всей команды.

Для победы участникам потребовалось мобилизовать все свои творческие способности. Например, кинельская школа № 10 о каждом своём шаге рассказывала в собственной газете.

Акция «Футболист» посвящена чемпионату мира — 2018. Участники — школьники от 8 до 13 лет. Команды со всей области — от Сызрани до Большой Черниговки. Девять купонов с заданиями, за их выполнение начислялись баллы. Испытания — как теоретические, так и практические. Например, один из членов жюри, Денис Горшков , предложил повторить за ним технику паса.

”Здоровье нации — это здоровье страны, поэтому прекрасно, что люди этим занимаются. Дай бог, чтобы как можно больше ребят привлекали, и то, что мы сейчас видели, как раз способствует этому”, — считает легендарный футболист.

Мастер спорта России не только вручил школьникам дипломы, но и провёл автограф-сессию. А участники акции пообещали, что спорт станет их главным жизненным кредо.