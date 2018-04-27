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Юные спортсмены получили награды в областной акции «Футболист»
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Юные спортсмены получили награды в областной акции «Футболист» 

ТРК Губерния 1 час назад
Для юных спортсменов в Самаре завершилась областная акция «Футболист». Участники выполняли различные теоретические и практические задания, где главное, как и в самой популярной игре с мячом, — работа в команде. Чем отличились победители и кто награждал призёров конкурса?
Для них футбол — не просто спорт, а целая жизнь. Эти работы школьники делали весь учебный год. Чтобы занять первое место в акции «Футболист», требовалась слаженная работа всей команды.
Для победы участникам потребовалось мобилизовать все свои творческие способности. Например, кинельская школа № 10 о каждом своём шаге рассказывала в собственной газете.
Акция «Футболист» посвящена чемпионату мира — 2018. Участники — школьники от 8 до 13 лет. Команды со всей области — от Сызрани до Большой Черниговки. Девять купонов с заданиями, за их выполнение начислялись баллы. Испытания — как теоретические, так и практические. Например, один из членов жюри, Денис Горшков, предложил повторить за ним технику паса.
Победителей наградил ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов.
”Здоровье нации — это здоровье страны, поэтому прекрасно, что люди этим занимаются. Дай бог, чтобы как можно больше ребят привлекали, и то, что мы сейчас видели, как раз способствует этому”, — считает легендарный футболист.
Мастер спорта России не только вручил школьникам дипломы, но и провёл автограф-сессию. А участники акции пообещали, что спорт станет их главным жизненным кредо.
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