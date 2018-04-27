Футболистки мира, от которых невозможно оторвать взгляд

В футбол теперь играют и самые красивые, хоть этот вид спорта всегда считался мужским. Да, здесь на поле ценятся сильные, целеустремленные игроки, способные сломать противника своей храбростью и умением. Но кто сказал, что девушки не могут быть сильными? Перед вами несколько красивых и опасных футболисток со всего мира — поверьте, вместе они могли бы обыграть даже российскую сборную и уж точно свести с ума целый стадион.

Лорен Сесселмен

Канада

Голубоглазая блондинка отлично смотрится в любом антураже, и на обложках мужских журналов, и на футбольном поле. Сильный и настойчивый нападающий, Лорен считается настоящим лидером женской футбольной команды Канады.

Девушка умудряется совмещать карьеру профессиональной футболистки и писательницы — ее книги для детей расходятся очень хорошо. Кроме того, Алекс постоянно участвует в рекламных съемках, а ее сет для Sports Illustrated и вовсе вызвал настоящую бурю восторга у футбольных фанатов.

Найели Ранджел

Мексика

Горячая кровь делает эту мексиканскую кошку опасным соперником в поле. Потомок настоящих индейцев, юная Найели считается одной из самых перспективных футболисток Мексики.

Анук Хоогендейк

Нидерланды

Классическая скандинавская внешность заставляет даже опытных судей смотреть в сторону Анук, а не подсчитывать нарушения правил на поле. Девушка прекрасно знает о том, какие бонусы ей подарила природа — она постоянно показывает на поле довольно жестокую игру, каждый раз выходя сухой из воды.

Хоуп Соло

Вратарь команды Соединенных Штатов показала себя девушкой сильной и независимой. Хоуп — профессиональный футболист, способный дать несколько очков вперед даже некоторым парням из российской сборной. Впрочем, это не так уж и трудно.

Элайза Перри

Австралия

Элайза начинала спортивную карьеру с крикета, где показала себя очень способной. В 16 лет девушка заинтересовалась футболом и стала одной из самых выдающихся защитниц за всю историю женской футбольной команды сборной Австралии.

Джулия Шимич

Германия

Черты лица Джулии выдают в ней сильного и энергичного игрока. Девушка играет в юношеской лиге, но подумывает связать свою жизнь с профессиональным спортом.