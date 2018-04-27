Экс-игрок «Рубина» Калисто: «Президент Бразилии и его окружение украли много денег на ЧМ-2014»

Бывший защитник «Рубина» Орланду Калисто поделился впечатлениями от чемпионата мира-2014 в его родной Бразилии. По его словам, на организации турнира было украдено много денег. Также он выразил мнение, что чемпионат мира-2018 пойдет на пользу России.

— Если мы говорим только про футбол, то для нас это было ужасно, — цитирует «Бизнес online» Калисто. — Разгром от Германии лишний раз вспоминать не хочется. У нас все надеются, что в России Бразилия сможет удачно выступить, и мы забудем провал четырехлетней давности.

— Так ли он был нужен с экономической стороны? Некоторые стадионы спустя четыре года простаивают без футбола…

— Это сложный и тяжелый для нас вопрос. Президент и его окружение занимались организацией чемпионата и на тот момент, если быть честным, украли много денег на всем этом. Например, выделяли 70 — 80 миллионов и немалую часть просто забирали себе. Сейчас многие, кто занимался такими махинациями, сидят в тюрьме, а многие стадионе закрыты. Можно сказать, что для Бразилии это сложный опыт.

— России чемпионат мира пойдет на пользу?

— Я думаю, для вас это будет хороший опыт в плане развития футбола. Также плюс в том, что много людей узнают о России, познакомятся со страной. Еще для национальной сборной участие в домашнем турнире пойдет на пользу.