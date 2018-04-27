В Екатеринбурге ищут родных сапера, погибшего во время ВОВ

В Екатеринбурге ищут родственников солдата, останки которого были найдены в Брянской области. Погибшего звали Иван Сергеевич Луканин. Он родился в 1911 году в Свердловске. В годы Великой Отечественной войны он был сапером.

«Останки бойца и медальон были подняты поисковым отрядом «Обелиск» 20 августа 2012 года в Смоленской области, Темкинском районе, урочище Остролучье. Захоронен там же в братской могиле 25 августа 2012 года. С этого периода поисковики разыскивают родных красноармейца, чтобы передать им медальон солдата и документы, рассказать о месте захоронения близкого человека», — сообщает Региональный центр патриотического воспитания.

Тех, кто что-то знает про Ивана Сергеевича Луканина, который проживал в Свердловске, просят звонить по телефону +7 903 089 75 79.