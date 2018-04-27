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Погба жалуется на несправедливое отношение к его игре
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Погба жалуется на несправедливое отношение к его игре 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба выразил недовольство несправедливым, по его мнению, отношением прессы и фанатов к его игре. По словам француза, его игру оценивают только по голам и передачам.
— Меня оценивают не так, как других полузащитников, — цитирует Sky Sports Погба. — Меня судят по голам и передачам, а не по игре в полузащите. Я могу провести отличный матч, но если я не забью и не отдам передачу, про меня скажут: «Нормально» или что-то в этом рое.
Но если кто-то другой так сыграет, к нему отнесутся по-другому. Возможно, его назовут игроком матча. Это заставляет меня прогрессировать. Это вызов для меня, и я принимаю это.
Я постараюсь забивать и отдавать голевые пасы. Но я по-прежнему хочу выполнять работу в полузащите.
В текущем сезоне Погба отметился 5 голами и 11 передачами в 32 матчах во всех турнирах. В «МЮ» он перешел в 2016 году из «Ювентуса». На тот момент его трансфер был самым дорогим в истории футбола.
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