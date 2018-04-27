Бывший футболист сборной России не увидел в «Спартаке» боеспособной команды

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о ситуации в "Спартаке" , который проиграл три матча подряд. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.

"Это непонятная ситуация. Ходят слухи, что что-то там внутри коллектива происходит. Кто находится в команде — тренеры и игроки — это отрицают. Поэтому здесь все непонятно…

Но как такового коллектива, сплоченного и боеспособного коллектива, какой мы видели у красно-белых в прошлом сезоне, сейчас у «Спартака» не видим. Но, честно скажу, у меня никакой информации на этот счет нет, а просто так говорить — нет никакого смысла", — сказал Кирьяков.

Свой следующий матч «Спартак» проведет против «Амкара» на выезде 29 апреля в 14.00 по московскому времени.