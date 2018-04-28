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Экс-футболист «Спартака» Кечинов назвал важной игру команды с «Амкаром»
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Экс-футболист «Спартака» Кечинов назвал важной игру команды с «Амкаром» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Кечинов назвал важной игру красно-белых с пермским «Амкаром».
"Эта игра очень важна для обеих команд, — цитирует Кечинова газета «Известия». — Пока у красно-белых есть хотя бы теоретические шансы на первое место, надо за них цепляться.
В случае победы у команды появится возможность переломить неудачную серию и лишить критиков повода лить на себя грязь. Думаю, в «Спартаке» собраны настоящие профессионалы своего дела, которые соберутся и добьются нужного результата".
Он отметил, что «Амкар» еще не обезопасил себя от вылета в ФНЛ.
"Поэтому каждое очко для них сейчас на вес золота", — добавил Кечинов.
Встреча «Амкара» и «Спартака» пройдет в Перми 29 апреля.
Ранее полузащитник красно-белых Роман Зобнин сказал, что фанаты «Спартака» имеют полное право критиковать команду за плохие результаты.
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