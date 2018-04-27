«Ростов-Арену» торжественно откроют 13 мая

Стадион, построенный в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу, готов принять 45 тысяч зрителей.

Тестовый матч на «Ростов-Арене» пройдет между командами РФЛ и станет генеральной репетицией перед играми ЧМ. 13 мая будут задействованы все обслуживающие и обеспечивающие системы и сервисы стадиона. В полную силу заработают прилегающие и перехватывающие парковки, откроется движение по всей построенной возле стадиона дорожной сети.