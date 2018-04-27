Кержаков возмутился враньем Козловского

В целом картина произвела на спортсмена положительное впечатление. Однако одним эпизодом он возмутился. По мнению Кержакова, момент, когда тренер в нетрезвом виде приходит на тренировку, выглядит неправдоподобно.

"В фильме играли профессиональные футболисты, думаю они подсказывали сценаристам в каких-то моментах. В целом получился неплохой фильм… За исключением момента, когда тренер пришел пьяным на тренировку, все сделано вполне реалистично", — цитирует футболиста газета «Известия»

Что касается предстоящего ЧМ-2018, экс-бомбардир уверен, что Россия проведет его на высочайшем уровне. «У нас есть такая национальная черта — мы хотим дать самое лучшее нашим гостям. Поэтому все крупные события у нас проходят на ура. ЧМ-2018 не станет исключением», — считает Александр Кержаков.

По поводу прогнозов о том, выйдет ли наша сборная из группы, он считает, что это вполне реально. Среди талантливых футболистов, способных проявить себя на мировом первенстве, он выделил Смолова, братьев Миранчуков, Головина и Черышева. При этом Кержаков выразил сожаление о том, что многие спортсмены получили незадолго до чемпионата мира травмы.

Напомним, фильм Данилы Козловского «Тренер» стала лидером кинопроката в России. Громкий скандал вокруг актера начался после его слов о хамстве и грубости российского зрителя, который не смог по достоинству оценить трейлер его режиссерского дебюта.