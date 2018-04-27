Парень три года потратил, чтобы снять с коптера 300 озер, из которых 40 южноуральских

Житель Тюмени Александр Чалков снял видеоэкскурсию по 40 озерам Челябинской области. Съемки проходили в рамках его проекта «Новая высота»: Александр сделал часовое видео, где с высоты птичьего полета снял 300 озер уральского региона.

На сбор материалов для проекта Александр потратил три года. Челябинские озера можно увидеть с начала до 6 минуты. Помимо них, в видео вошли водоемы Курганской, Свердловской и Тюменской областей. Так как автор из Тюмени, больше всего видов именно с его родного края.

— В видео есть озера Челябинской области: Куташи, Иртяш, Малые Касли, Большой Куяш, Малый Куяш, Большие Аллаки, Малые Аллаки, Малая Акуля, Большая Акуля, Анбаш, Акакуль, Сопляково и т.д., — пишут в описании видео. Весь перечень озер можно увидеть по ссылке.

Все съемки проводились с квадрокоптера. Александр уже не первый год создает фильмы при помощи дрона. В 2017 году он стал победителем фестиваля туристической видеопрезентации «Диво России» в Москве. А в 2016 его проект «Новая высота» завоевал звание лучшего проекта года в сфере туризма в Тюменской области.