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Парень три года потратил, чтобы снять с коптера 300 озер, из которых 40 южноуральских
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Парень три года потратил, чтобы снять с коптера 300 озер, из которых 40 южноуральских 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Житель Тюмени Александр Чалков снял видеоэкскурсию по 40 озерам Челябинской области. Съемки проходили в рамках его проекта «Новая высота»: Александр сделал часовое видео, где с высоты птичьего полета снял 300 озер уральского региона.
На сбор материалов для проекта Александр потратил три года. Челябинские озера можно увидеть с начала до 6 минуты. Помимо них, в видео вошли водоемы Курганской, Свердловской и Тюменской областей. Так как автор из Тюмени, больше всего видов именно с его родного края.
— В видео есть озера Челябинской области: Куташи, Иртяш, Малые Касли, Большой Куяш, Малый Куяш, Большие Аллаки, Малые Аллаки, Малая Акуля, Большая Акуля, Анбаш, Акакуль, Сопляково и т.д., — пишут в описании видео. Весь перечень озер можно увидеть по ссылке.
Все съемки проводились с квадрокоптера. Александр уже не первый год создает фильмы при помощи дрона. В 2017 году он стал победителем фестиваля туристической видеопрезентации «Диво России» в Москве. А в 2016 его проект «Новая высота» завоевал звание лучшего проекта года в сфере туризма в Тюменской области.
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