Ещё
Юлия Михалкова заинтересовалась полетами на Луну
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юлия Михалкова заинтересовалась полетами на Луну 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
О своих «космических» планах уральская красавица рассказала в своем «Instagram», об этом сообщает в пятницу, 27 апреля, «АиФ-Урал».
На своей страничке Юлия Михалкова выложила фотографию в блестящем костюме, который очень напоминает «космическое» одеяние современной модницы. Вдохновившись такой тематикой, уральская красавица рассказала о своих планах на ближайшее десятилетие.
«Добрый вечер, мои дорогие! А вы знаете, что в 2031 году Россия планирует отправить человека на Луну? Какая грандиозная затея! Меня она настолько впечатлила, что я решила в поддержку этой великой миссии примерить на себя лунный костюм: стильный, легкий, серебристый! Конечно по кратерам в нем не погулять, но лет за десять пошью себе настоящий скафандр! Друзья, а если вам предложат лететь на Луну, вы согласитесь? Я — да! Ваша мечтательная Юля», — написала Юлия Михалкова на своей странице в «Instagram».
Добрый вечер, мои дорогие! А вы знаете, что в 2031 году Россия планирует отправить человека на Луну? Какая грандиозная затея! Меня она настолько впечатлила, что я решила в поддержку этой великой миссии примерить на себя лунный костюм: стильный, легкий, серебристый! Конечно по кратерам в нем не погулять, но лет за десять пошью себе настоящий скафандр! Друзья, а если вам предложат лететь на Луну, вы согласитесь? Я — да! Ваша мечтательная Юля Фото @evgeniyashaeva Макияж @elissalymova Локация @rs_sareevo Костюм @merry_perry
Публикация от Mikhalkova Iuliia (@mihalkova) 25 Апр 2018 в 10:39 PDT
АиФ Урал: последние новости
Сенатор Чернецкий стал первым чиновником с паспортом болельщика ЧМ-2018 София Никитчук кардинально изменила внешний облик под погоду на Урале Легенда футбола и звезда «Такси» из Франции удивят в выходные Екатеринбург
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную7
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»268
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото11
Француз забил гол рукой и сознался
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение