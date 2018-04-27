Юлия Михалкова заинтересовалась полетами на Луну

О своих «космических» планах уральская красавица рассказала в своем «Instagram», об этом сообщает в пятницу, 27 апреля, «АиФ-Урал»

На своей страничке Юлия Михалкова выложила фотографию в блестящем костюме, который очень напоминает «космическое» одеяние современной модницы. Вдохновившись такой тематикой, уральская красавица рассказала о своих планах на ближайшее десятилетие.

«Добрый вечер, мои дорогие! А вы знаете, что в 2031 году Россия планирует отправить человека на Луну? Какая грандиозная затея! Меня она настолько впечатлила, что я решила в поддержку этой великой миссии примерить на себя лунный костюм: стильный, легкий, серебристый! Конечно по кратерам в нем не погулять, но лет за десять пошью себе настоящий скафандр! Друзья, а если вам предложат лететь на Луну, вы согласитесь? Я — да! Ваша мечтательная Юля», — написала Юлия Михалкова на своей странице в «Instagram».

Добрый вечер, мои дорогие! А вы знаете, что в 2031 году Россия планирует отправить человека на Луну? Какая грандиозная затея! Меня она настолько впечатлила, что я решила в поддержку этой великой миссии примерить на себя лунный костюм: стильный, легкий, серебристый! Конечно по кратерам в нем не погулять, но лет за десять пошью себе настоящий скафандр! Друзья, а если вам предложат лететь на Луну, вы согласитесь? Я — да! Ваша мечтательная Юля Фото @evgeniyashaeva Макияж @elissalymova Локация @rs_sareevo Костюм @merry_perry

Публикация от Mikhalkova Iuliia (@mihalkova) 25 Апр 2018 в 10:39 PDT