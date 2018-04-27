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Александр Кержаков: Каждый год мы теряем тысячи потенциально хороших игроков
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Александр Кержаков: Каждый год мы теряем тысячи потенциально хороших игроков 

Советский спорт 1 час назад
«Проблема в том, что когда ребята заканчивают академию, то получают очень мало игровой практики. Если тебя не берут в дубль или основную команду, то ты становишься никому не нужен. Такие ребята либо играют на КФК, либо заканчивают с футболом. А учитывая, что игроки раскрываются в разном возрасте, можно смело сказать, что каждый год мы теряем тысячи потенциально хороших игроков.
Во многих странах Европы для таких ребят создают специальные лиги U17, U19, когда несколько лет ты можешь конкурировать со своими сверстниками, набираться необходимого опыта и прогрессировать. И это дает плоды. Многие футболисты нынешней сборной Германии прошли именно через эти лиги. То есть нам не надо выдумывать велосипед, а просто стоит посмотреть на западную практику», — цитируют Кержакова "Известия".
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