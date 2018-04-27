Александр Кержаков: Каждый год мы теряем тысячи потенциально хороших игроков

«Проблема в том, что когда ребята заканчивают академию, то получают очень мало игровой практики. Если тебя не берут в дубль или основную команду, то ты становишься никому не нужен. Такие ребята либо играют на КФК, либо заканчивают с футболом. А учитывая, что игроки раскрываются в разном возрасте, можно смело сказать, что каждый год мы теряем тысячи потенциально хороших игроков.