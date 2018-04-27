Программу на майские праздники подготовил зоопарк Ростова-на-Дону

Согласно информации из официальных источников, ряд праздничных мероприятий пройдет в зоопарке с 29 апреля по 2 мая.

Ежедневно с 12.00 до 15.00 на сцене у центрального входа посетителей будет встречать ведущий, который проведет конкурсы и подарит призы. Состоятся выступления творческих коллективов города.

Запланированы спортивные тренировки, будут работать интерактивные зоны и аниматоры.

29 апреля в 14.00 возле вольера львов на главной аллее начнется встреча с игроками ГК «Ростов-Дон», которые навестят талисман команды — львицу Олесию.

30 апреля посетителей зоопарка встретят сотрудники военно-исторического клуба Казачья Слава в одеждах разных эпох, с которыми можно будет сфотографироваться.

1 мая на площади у главной сцены участники проекта «Живая книга» проведут игры, викторины, мастер-классы и подарят сувениры всем участникам.

2 мая на площади у центрального входа пройдет мастер-класс по цирковому искусству, а также состоится выступление двукратного чемпиона мира по аккордеону Александра Поелуева.

Кроме того, на майские праздники состоятся показательные кормления животных: 29 апреля — слонов, 30 апреля — дикобразов, 1 мая — шимпанзе, 2 мая — носорогов.