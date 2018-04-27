Ещё
С. Уильямс: во время первой встречи с будущим мужем напугала его крысой
Далее:
Читайте также:
Ещё

С. Уильямс: во время первой встречи с будущим мужем напугала его крысой 

Чемпионат.com 1 час назад
Американская теннисистка Серена Уильямс вспомнила обстоятельства знакомства со своим мужем Алексисом Оганяном.
«Мы впервые встретились в Риме. Я пошла на завтрак — обычно я на турнирах не завтракаю, т.к. нервничаю и думаю об игре, но в тот раз пошла вниз в ресторан. Там было пусто, была только я, мой тренер и ещё несколько человек. И я увидела там какого-то большого парня, которым оказался Оганян. И мы подумали: парень, кто ты такой, что тут делаешь? Тогда мы попытались напугать его. Сказали ему: смотри, там бегает крыса, осторожнее, крыса бегает по полу! Естественно, никакой крысы там не было. А теперь я за ним замужем», — рассказала Уильямс в эфире программы «Вечерний вечер с Джимми Фэллоном».
Чемпионат.com: последние новости
Где пройдет чемпионат мира по футболу 2026 Холтби выиграл все матчи серии с «Коламбусом», начиная игру в стартовом составе Болельщики «Локомотива» выкупили всю гостевую квоту на матч с «Краснодаром»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную7
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»268
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото11
Француз забил гол рукой и сознался
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение