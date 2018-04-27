Гимнастка Мустафина получила лицензию FIG, дающую право выступать на зарубежных стартах

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Двукратная олимпийская чемпионка гимнастка Алия Мустафина , которая вернулась в спорт после длительного перерыва, связанного с рождением ребенка, получила от Международной федерации гимнастики (FIG) новую лицензию, дающую право выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе FIG.

Согласно правилам FIG, гимнасты имеют право выступать на международных стартах только в том случае, если обладают международной лицензией FIG. Срок действия прежней лицензии Мустафиной истек в октябре 2017 года.

"Новая лицензия Мустафиной будет действовать до 16 апреля 2020 года", — заметил сотрудник пресс-службы FIG.

Чемпионат России в Казани, который завершился 22 апреля, стал для 23-летней гимнастки первым турниром после возвращения. В столице Татарстана Мустафина выиграла золото в командном первенстве и заняла четвертое место в личном многоборье. Первым международным стартом для спортсменки в этом сезоне будет этап Кубка мира в хорватском Осиеке, который запланирован на конец мая.

FIG также продлила до 26 апреля 2020 года международную лицензию российскому гимнасту Ивану Стретовичу, который на Играх-2016 завоевал серебро в командном турнире.