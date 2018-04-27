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Гимнастка Мустафина получила лицензию FIG, дающую право выступать на зарубежных стартах
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Гимнастка Мустафина получила лицензию FIG, дающую право выступать на зарубежных стартах 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка гимнастка Алия Мустафина, которая вернулась в спорт после длительного перерыва, связанного с рождением ребенка, получила от Международной федерации гимнастики (FIG) новую лицензию, дающую право выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе FIG.
Согласно правилам FIG, гимнасты имеют право выступать на международных стартах только в том случае, если обладают международной лицензией FIG. Срок действия прежней лицензии Мустафиной истек в октябре 2017 года.
"Новая лицензия Мустафиной будет действовать до 16 апреля 2020 года", — заметил сотрудник пресс-службы FIG.
Чемпионат России в Казани, который завершился 22 апреля, стал для 23-летней гимнастки первым турниром после возвращения. В столице Татарстана Мустафина выиграла золото в командном первенстве и заняла четвертое место в личном многоборье. Первым международным стартом для спортсменки в этом сезоне будет этап Кубка мира в хорватском Осиеке, который запланирован на конец мая.
FIG также продлила до 26 апреля 2020 года международную лицензию российскому гимнасту Ивану Стретовичу, который на Играх-2016 завоевал серебро в командном турнире.
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