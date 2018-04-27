Ещё
Одна голова хорошо, а маленькая еще лучше: инстаграм и твиттер, в которых Канье Уэст и Ким Чен Ын — недоделанные…
Далее:
Читайте также:
Ещё

Одна голова хорошо, а маленькая еще лучше: инстаграм и твиттер, в которых Канье Уэст и Ким Чен Ын — недоделанные… 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Знакомую всем с детства поговорку нынче можно интерпретировать так: «Любишь популярность, люби и жертвой фотошопа быть». Как только люди не издеваются над известными звездами в попытке сделать смешно! В этот раз мы нашли нечто действительно уникальное, а именно инстаграм и твиттер People but with small head («Люди, но с маленькой головой»). Казалось бы, глупо, да и непонятно зачем. Но почему-то выходит очень смешно, и смотреть на карикатуры хочется еще и еще.
Публикация от People but with small head (@peoplebutwithsmallhead)
25 Апр 2018 в 8:03 PDT  Создатели аккаунта просто берут фотографии знаменитостей и с помощью фотошопа уменьшают им головы, добиваясь эффекта неправдоподобности.
Kim Jong Un Collection. He armed and very dangerous. RT for peace pic.twitter.com/WWyo1oL9aF
— People but with small head (@shegotsmallhead) 9 марта 2018 г.
Инстаграм-аккаунт появился не так давно, и у него только около двух тысяч подписчиков, чего не скажешь о твиттере, который гораздо популярнее, да и ведется уже давно.
Публикация от People but with small head (@peoplebutwithsmallhead)
18 Апр 2018 в 4:07 PDT  С первого взгляда это может показаться действительно странным, но фотографии от этого становятся только смешнее.
Публикация от People but with small head (@peoplebutwithsmallhead)
21 Апр 2018 в 4:13 PDT  Даже Арнольд Шварценеггер перестает быть мускулистым и мужественным качком, если уменьшить ему голову.
Публикация от People but with small head (@peoplebutwithsmallhead)
12 Апр 2018 в 8:31 PDT  Да и Майк Тайсон не кажется уже таким страшным.
Here pic for all who miss out on #KanDay on insta yesterday! pic.twitter.com/e1IU56UkbB
— People but with small head (@shegotsmallhead) 24 апреля 2018 г.
Особую любовь создатели аккаунта выразили Канье Уэсту. Именно с его участием в инстаграме наибольшее количество снимков. А здесь кроме головы Канье пострадали еще и руки.
pic.twitter.com/UqDGTnQXPt
— People but with small head (@shegotsmallhead) 4 марта 2018 г.
А как вы считаете, этично ли так «издеваться» над знаменитостями и выкладывать это в общий доступ?
Bigpicture.ru: последние новости
Художница из Нью-Йорка завела домашнего павлина в качестве «моральной поддержки», и у него есть свой инстаграм Самый большой в мире Иисус раздаст полякам интернет «Потеря зрения кардинально улучшила мою жизнь»: ослепнув, 18-летний испанец решил посвятить жизнь скейту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную7
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»268
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото11
Брэда Маршана попросили не обнимать соперников
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение