Одна голова хорошо, а маленькая еще лучше: инстаграм и твиттер, в которых Канье Уэст и Ким Чен Ын — недоделанные…

Знакомую всем с детства поговорку нынче можно интерпретировать так: «Любишь популярность, люби и жертвой фотошопа быть». Как только люди не издеваются над известными звездами в попытке сделать смешно! В этот раз мы нашли нечто действительно уникальное, а именно инстаграм и твиттер People but with small head («Люди, но с маленькой головой»). Казалось бы, глупо, да и непонятно зачем. Но почему-то выходит очень смешно, и смотреть на карикатуры хочется еще и еще.

Публикация от People but with small head (@peoplebutwithsmallhead)

25 Апр 2018 в 8:03 PDT Создатели аккаунта просто берут фотографии знаменитостей и с помощью фотошопа уменьшают им головы, добиваясь эффекта неправдоподобности.

Kim Jong Un Collection. He armed and very dangerous. RT for peace pic.twitter.com/WWyo1oL9aF

— People but with small head (@shegotsmallhead) 9 марта 2018 г.

Инстаграм-аккаунт появился не так давно, и у него только около двух тысяч подписчиков, чего не скажешь о твиттере, который гораздо популярнее, да и ведется уже давно.

Публикация от People but with small head (@peoplebutwithsmallhead)

18 Апр 2018 в 4:07 PDT С первого взгляда это может показаться действительно странным, но фотографии от этого становятся только смешнее.

Публикация от People but with small head (@peoplebutwithsmallhead)

21 Апр 2018 в 4:13 PDT Даже Арнольд Шварценеггер перестает быть мускулистым и мужественным качком, если уменьшить ему голову.

Публикация от People but with small head (@peoplebutwithsmallhead)

12 Апр 2018 в 8:31 PDT Да и Майк Тайсон не кажется уже таким страшным.

Here pic for all who miss out on #KanDay on insta yesterday! pic.twitter.com/e1IU56UkbB

— People but with small head (@shegotsmallhead) 24 апреля 2018 г.

Особую любовь создатели аккаунта выразили Канье Уэсту . Именно с его участием в инстаграме наибольшее количество снимков. А здесь кроме головы Канье пострадали еще и руки.

pic.twitter.com/UqDGTnQXPt

— People but with small head (@shegotsmallhead) 4 марта 2018 г.

А как вы считаете, этично ли так «издеваться» над знаменитостями и выкладывать это в общий доступ?