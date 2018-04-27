Очевидцы сняли видео купания бобра в Балтийском море

Очевидцы сняли на видео купание бобра в Балтийском море, в районе пляжа в Зеленоградске. Записи были опубликованы в сети несколько дней назад.

Видео с бобром появилось сразу у нескольких пользователей. Очевидно, животное не испугалось людей, подпустив их на довольно близкое расстояние.

«Утренние умывашки зеленоградского бобра», — так подписала видео пользователь Алина Жербина.

Утренние умывашки зеленоградского бобра. Видео: @alinazherbina #klops #kaliningradru #wildlife #зеленоградскиебобры

Публикация от фотограф в Калининграде (@alinazherbina) 26 Апр 2018 в 12:26 PDT Купающиеся в море дикие животные — не редкость. Так, директору национального парка «Куршская коса» Анатолию Калине удалось однажды снять на видео купание пятнистого оленя.