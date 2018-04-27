Ещё
Очевидцы сняли видео купания бобра в Балтийском море
Далее:
Читайте также:
Ещё

Очевидцы сняли видео купания бобра в Балтийском море 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Очевидцы сняли на видео купание бобра в Балтийском море, в районе пляжа в Зеленоградске. Записи были опубликованы в сети несколько дней назад.
Видео с бобром появилось сразу у нескольких пользователей. Очевидно, животное не испугалось людей, подпустив их на довольно близкое расстояние.
«Утренние умывашки зеленоградского бобра», — так подписала видео пользователь Алина Жербина.
Утренние умывашки зеленоградского бобра. Видео: @alinazherbina #klops #kaliningradru #wildlife #зеленоградскиебобры
Публикация от фотограф в Калининграде (@alinazherbina) 26 Апр 2018 в 12:26 PDT  Купающиеся в море дикие животные — не редкость. Так, директору национального парка «Куршская коса» Анатолию Калине удалось однажды снять на видео купание пятнистого оленя.
АиФ: последние новости
В Калининграде закрыли два крупных торговых центра В дни ЧМ нагрузка на калининградские таможенные пункты возрастет в 4 раза Пляж в Янтарном в третий раз получил международную награду «Голубой флаг»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную7
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»268
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото11
Француз забил гол рукой и сознался
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение